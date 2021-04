MILAN-BENEVENTO | i dubbi di formazione di Pioli News

(Di venerdì 30 aprile 2021) In vista dici sono alcunida sciogliere per Stefanonella probabile. Dovrebbero esserci però i titolarissimi. Ecco idel Mister nella video

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MILAN BENEVENTO

MILANO - Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match contro il, dopo due sconfitte consecutive ilcerca riscatto in un momento non semplice. Proprio delle ultime settimane l'allenatore rossonero ha voluto fare il punto della situazione: " Si ...Ma dobbiamo credere nelle nostre qualità e caratteristiche': così il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro ila San Siro. 'Servono tre cose: qualità di gioco, ...Riflettori puntati su Crotone-Inter: in caso di vittoria dei nerazzurri e di pareggio o sconfitta dell'Atalanta domenica contro il Sassuolo, la squadra di Conte sarebbe in automatico Campione d'Italia ...Una partita delicatissima per i rossoneri di Stefano Pioli, che nella 34^ giornata di Serie A affronteranno un Benevento alla disperata ricerca di punti salvezza. Le ultime due sconfitte ci hanno ...