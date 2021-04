Mara Venier disperata per la dieta non riesco a perdere peso

(Di venerdì 30 aprile 2021)si lamenta perchè non riesce anonostante gli sforzi con la, conquista i suoi follower su Instagram. Una lungaaccompagnata da attività fisica non ha avuto gli effetti desiderati per: “In tre settimane non ho perso un cazz*!”. Da Instagramha comunicato ai follower la

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Mara Venier racconterà della perdita di sua mamma nel suo nuovo libro - tweetnewsit : Mara Venier racconterà della perdita di sua mamma nel suo nuovo libro - 16barbara72 : @TvTalk_Rai @RaiTre @vitaindiretta @albmatano @sebapucc @SilviaMottaTV @MaxBernardini @CinziaBancone È meglio condu… - Manuelastar4 : @MariangelaScato @RCatuso Mara Venier con i capelli più corti di 10/15 cm sarebbe molto più ordinata e giovanile. -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

si sfoga su Instagram e confessa ai suoi follower la sua difficoltà del momento. Tutti la sostengono e la incitanoè un vulcano. Alla domenica pomeriggio non la batte nessuno. ...Il programma andò in onda con 50 minuti di ritardo e in studio c'era solo. Dopo il malore, Lamberto è stato a lungo ricoverato ed ha sostenuto poi una faticosa riabilitazione. Oggi, ...Mara Venier disperata... da 3 settimane ha modificato il suo regime alimentare e ha iniziato a fare jogging tutte le mattine, ma nulla di fatto, non perde peso e sbotta su Instagram. Si mostra sui soc ...Alberto Matano ha aperto la puntata de La vita in diretta di giovedì 29 aprile con un saluto a Lamberto Sposini ...