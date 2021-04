Luigi Esposito: chi è il marito di Isa Danieli? (Di venerdì 30 aprile 2021) Luigi Esposito è il marito di Isa Danieli, famosa attrice di grande successo. La donna questa sera, venerdì 30 aprile, sarà ospite al programma del pre prima serata di Rai Tre Via dei Matti numero 0 condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato. Luigi Esposito: chi è? Luigi Esposito è anche detto Gigi ed è napoletano come sua moglie. Anche lui è noto e conosciuto nel mondo dello spettacolo, soprattutto teatrale. Abbiamo poche notizie della coppia. ma sappiamo che Gigi Esposito ha ben venti anni in meno della moglie e che dunque ha poco più di sessanta .Luigi Esposito e Isa Danieli si sono uniti in matrimonio nel 2006 e la coppia ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 30 aprile 2021)è ildi Isa, famosa attrice di grande successo. La donna questa sera, venerdì 30 aprile, sarà ospite al programma del pre prima serata di Rai Tre Via dei Matti numero 0 condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.: chi è?è anche detto Gigi ed è napoletano come sua moglie. Anche lui è noto e conosciuto nel mondo dello spettacolo, soprattutto teatrale. Abbiamo poche notizie della coppia. ma sappiamo che Gigiha ben venti anni in meno della moglie e che dunque ha poco più di sessanta .e Isasi sono uniti in matrimonio nel 2006 e la coppia ...

