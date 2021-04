Lega: dov’era Valeriani quando Zingaretti chiuse Malagrotta? (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. – “L’ex presidente della commissione Ambiente in Campidoglio e attuale assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, era cosciente che dopo la chiusura di Malagrotta, voluta da Nicola Zingaretti il 1 ottobre 2013, sarebbe andato in tilt il sistema rifiuti a Roma e nel Lazio con la mancanza di un’impiantistica alternativa?” “Basta con questo scaricabarile, il Presidente della Regione Lazio e’ stato un irresponsabile, perche’ avrebbe dovuto riaggiornare immediatamente il piano rifiuti. Dal canto suo, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha continuato a sostenere il modello fallimentare di Zingaretti…”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega nel Municipio VIII di Roma Capitale, Simone Fogli. Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. – “L’ex presidente della commissione Ambiente in Campidoglio e attuale assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano, era cosciente che dopo la chiusura di, voluta da Nicolail 1 ottobre 2013, sarebbe andato in tilt il sistema rifiuti a Roma e nel Lazio con la mancanza di un’impiantistica alternativa?” “Basta con questo scaricabarile, il Presidente della Regione Lazio e’ stato un irresponsabile, perche’ avrebbe dovuto riaggiornare immediatamente il piano rifiuti. Dal canto suo, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha continuato a sostenere il modello fallimentare di…”. Cosi’ in un comunicato il consigliere dellanel Municipio VIII di Roma Capitale, Simone Fogli.

fattoquotidiano : Quando la ministra della Giustizia Marta Cartabia invita le istituzioni al “massimo riserbo” sulle “vicende giudizi… - chrimip : RT @Capezzone: Ma Giuseppe #Conte, ora fiammeggiante contro la #Lega, per 14 mesi dov’era vissuto? All’estero? Dottor Jekyll e Mister Hyde… - Domenic38095771 : @LegaSalvini la decisione era stata presa il 22 aprile la raccolta firme è partita il 25 aprile..... mi dite dov'è… - vasco97273 : RT @fattoquotidiano: Quando la ministra della Giustizia Marta Cartabia invita le istituzioni al “massimo riserbo” sulle “vicende giudiziari… - SalvatoreBova1 : @matteosalvinimi Mistificatore! e sono educato. Non sei ne tu come Lega, ne il PD ne nessun politico che può arroga… -