Israele | calca a evento religioso | 44 morti e 150 feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di unache si è creata durante l'di Lag b'Omer al Monte Meron, in. Tra le ...

Roma 30 aprile 2021 - Tragedia in Israele: è di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto poco dopo l'una di notte durante la celebrazione di Lag b'Omer al Monte Meron. L'immensa calca mortale è iniziata verso l'una di notte durante l'evento religioso. Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante l'evento religioso di Lag b'Omer al Monte Meron, in Israele. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro israeliano parla di ''un disastro terribile''.