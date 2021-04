Isola 2021, Miryea smaschera i Primitivi. Tommaso Zorzi furioso: «Basta prenderci per il cu*o» (Di venerdì 30 aprile 2021) . Puntata di giovedì sera all’insegna dei litigi tra lo studio e la Palapa. In particolare il vincitore del Grande Fratello Vip sembra non poterne più dei giochetti di Gilles &Co. Per tutta la diretta della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, la squadra dei Primitivi, composta da Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cerioli, ha cercato di smentire di essere d’accordo nel nominare tutti la stessa persona. Se la scorsa puntata hanno votato compatti Miryea, questa volta, a sorpresa il nome che fanno tutti è quello di Gilles Rocca. Che ci fosse qualcosa sotto era più che palese e Tommaso Zorzi ha voluto vederci chiaro: «Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei Primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021) . Puntata di giovedì sera all’insegna dei litigi tra lo studio e la Palapa. In particolare il vincitore del Grande Fratello Vip sembra non poterne più dei giochetti di Gilles &Co. Per tutta la diretta della tredicesima puntata dell’dei Famosi, la squadra dei, composta da Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cerioli, ha cercato di smentire di essere d’accordo nel nominare tutti la stessa persona. Se la scorsa puntata hanno votato compatti, questa volta, a sorpresa il nome che fanno tutti è quello di Gilles Rocca. Che ci fosse qualcosa sotto era più che palese eha voluto vederci chiaro: «Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei, si va sempre sullo stesso nome? È ...

