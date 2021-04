Irpef, ipotesi 3 aliquote: così potrebbe cambiare (Di venerdì 30 aprile 2021) Un sistema a tre aliquote (rispetto alle attuali cinque): 23% fino a 25mila euro di reddito, 33% da 25mila a 55mila euro, 43% sopra i 55 mila euro: questa l’ipotesi di riforma fiscale alla quale si starebbe lavorando, stando almeno alle indiscrezioni, con l’obiettivo dichiarato di ridisegnare il sistema di prelievo fiscale, superando le tante criticità, da qui ai prossimi anni. Inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra “le altre riforme di accompagnamento” quella fiscale è una riforma strutturale a dir poco fondamentale, che però non può essere finanziata con i fondi del Next Generation EU. Come scrive oggi il Sole24Ore nell’analisi di Dino Pesole, in accordo alle linee programmatiche esposte da Draghi all’atto della formazione del Governo, “la nuova Irpef dovrà garantire la progressività del prelievo mettendo mano a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Un sistema a tre(rispetto alle attuali cinque): 23% fino a 25mila euro di reddito, 33% da 25mila a 55mila euro, 43% sopra i 55 mila euro: questa l’di riforma fiscale alla quale si starebbe lavorando, stando almeno alle indiscrezioni, con l’obiettivo dichiarato di ridisegnare il sistema di prelievo fiscale, superando le tante criticità, da qui ai prossimi anni. Inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra “le altre riforme di accompagnamento” quella fiscale è una riforma strutturale a dir poco fondamentale, che però non può essere finanziata con i fondi del Next Generation EU. Come scrive oggi il Sole24Ore nell’analisi di Dino Pesole, in accordo alle linee programmatiche esposte da Draghi all’atto della formazione del Governo, “la nuovadovrà garantire la progressività del prelievo mettendo mano a ...

