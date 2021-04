Ict | a Pescara prima opera d' arte a proprietà frazionata in Nft su Blockchain

(Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr. (Labitalia) - Stimolare il mecenatismo in campo artistico e fornire nuove opportunità a investitori e collezionisti. Su questi presupposti, verrà presentata il 21 maggio a, lad'italiana conin Non-Fungible Token (Nft) e autenticata su. L', si intitola "Ragazzino grasso senza nome, ma con il pannolino" ed è stata realizzata da Pep Marchegiani, artista di lunga esperienza a livello internazionale. Il quadro, verrà concesso in comodato gratuito della durata di cinque anni al Liceo Artistico Musicale e Coreutico "Misticoni - Bellisario" die presentata all'interno di un vernissage dal titolo "Pelle", promosso con il patrocinio del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ict Pescara

Il Tempo

I progetti finanziati sono la Roma -, la Orte - Falconara e la Taranto - Battipaglia. Quasi ...di fornitori certificati Il Recovery plan mira a rinnovare le procedure di acquisto di servizi...... con 14 edizioni in fiera trae Chieti), Campus Orienta " Il Salone dello Studente , la ... dal turismo alle biotecnologie, dall'aerospazio alla moda, e poi ancora energia,, made in Italy). ...Pescara, 30 apr. (Labitalia) - Stimolare il mecenatismo in campo artistico e fornire nuove opportunità a investitori e collezionisti. Su questi presupposti, verrà presentata il 21 maggio a Pescara, la ...NERETO – Sabato 24 aprile 2021, alle 11, l’IISS “Peano-Rosa” di Nereto, guidato dalla Dirigente scolastica Maria Rosa Fracassa, terrà online l’ultimo incontro del progetto “Variazioni su tema: riscrit ...