Fiere | Remtech torna dal 20 al 24 settembre in presenza parziale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 aprile 2021), tra i principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati a risanamento e sviluppo sostenibile dei territori,quest’anno indal 20 al 24. “Il futuro sostenibile è al centro del dibattito mondiale. Ferrara, con, ha anticipato discussione e confronto e sviluppato un’esperienza importante che oggi intendiamo mettere a frutto e a disposizione di decisori pubblici e stakeholder. Siamo felici dire in, mettendo a frutto, come elemento complementare, anche la innovativa piattaforma web sviluppata nel 2020 per far fronte alle restrizioni da pandemia: aumenteremo così le capacità di intercettare soggetti e attori da tutto il mondo”, dichiara Silvia Paparella, ...