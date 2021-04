Fico “Da Pio La Torre eredità di impegno civile”??

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Il 30 aprile del 1982 la mafia ammazzava Pio Lae Rosario Di Salvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civico, oggi come ogni giorno”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto, in un videomessaggio al Centro Studi Pio La. sat/trg su Il Corriere della Città.

Così il presidente della Camera Roberto, nel videomessaggio per l'anniversario dell'assassinio di La Torre e Di Salvo indirizzato al Centro StudiLa Torre.Si tratta del primo e fondamentale passaggio affinché il progetto di Paese cui ha lavoratoLa Torre sia finalmente, e doverosamente, portato a termine", concludeCosì il presidente della Camera Roberto Fico, nel videomessaggio per l'anniversario dell'assassinio di La Torre e Di Salvo indirizzato al Centro Studi Pio La Torre. "Con la legge Rognoni-La Torre ..."Il 30 aprile 1982 la mafia ammazzava Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civico oggi come ogni giorno, ed è per questo che il lavoro portato avanti dal centro st ...