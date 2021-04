Eros Ramazzotti a Felicissima Sera | splendido gesto | devoluto il cachet ai lavoratori dello spettacolo

Advertising

an12frnc : RT @GalantoMassimo: Viva Eros Ramazzotti che si guarda nella foto in costume con la panza e sorride. #FelicissimaSera - Alejandra7623 : RT @patty75443750: C'è Eros Ramazzotti #FelicissimaSera Embè mica pizza e fichi - SabinaSantin1 : RT @_dani_ta_6: Ed ho imparato, che nella vita, nessuno mai ci da di più.... E ci sei... Adesso tu.. ( Adesso tu.. Eros Ramazzotti) Buona… - Gs06036 : RT @thebrl_: Eros Ramazzotti è come il vino: migliora con gli anni. #FelicissimaSera - maccario_marta : RT @Manuel_Real_Off: Eros Ramazzotti patrimonio Unesco #FelicissimaSera -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Rivelazione da Pio e ...Nella polemica tra Diletta Leotta e i paparazzi , scatenati sulla presunta crisi tra lei e Can Yaman , ora è intervenuta anche Aurora. La figlia die Michelle Hunziker sembra infatti rivolgersi alla giornalista di Dazn, ma si è schierata dalla parte di giornalisti e fotografi con un post in contro - tendenza. Aurora,...Raimondo Todaro rivela in un’intervista cosa è accaduto con Elisa Isoardi dopo Ballando con le stelle: le dichiarazioni del ballerino. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, in che rapporti sono oggi: cosa ...Eros Ramazzotti, la rivelazione inaspettata da Pio e Amedeo: «Michelle Hunziker? A letto, non lo faceva mai...». Stasera, in onda su Canale 5, l'ultima puntata di ...