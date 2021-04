Doppio scatto di Cdp su Open Fiber e Autostrade (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Due dossier sbloccati in un giorno, quello del CdA di CDP, che ha annunciato a sorpresa l’intenzione di voler acquistare un altro 10% di Open Fiber e di aver inviato “affinamenti” del contratto di ingresso in Autostrade per l’Italia. Una spinta alla rete in fibra e alla digitalizzazione L’acquisizione di una ulteriore quota di Open Fiber passerà per CDP Equity, pronta a rilevare un ulteriore 10% da Enel rispetto alla quota paritetica del 50% detenuta sino ad oggi. L’operazione avviene a valle della decisione di Enel di considerare l’offerta presentata da Macquarie per l’acquisto di una quota tra il 40% e il 50% e consente a CDP di detenere la maggioranza del capitale. Inoltre, CDP si è impegnata ad apportare nuove risorse prima del closing, finalizzate a sostenere l’accelerazione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Due dossier sbloccati in un giorno, quello del CdA di CDP, che ha annunciato a sorpresa l’intenzione di voler acquistare un altro 10% die di aver inviato “affinamenti” del contratto di ingresso inper l’Italia. Una spinta alla rete in fibra e alla digitalizzazione L’acquisizione di una ulteriore quota dipasserà per CDP Equity, pronta a rilevare un ulteriore 10% da Enel rispetto alla quota paritetica del 50% detenuta sino ad oggi. L’operazione avviene a valle della decisione di Enel di considerare l’offerta presentata da Macquarie per l’acquisto di una quota tra il 40% e il 50% e consente a CDP di detenere la maggioranza del capitale. Inoltre, CDP si è impegnata ad apportare nuove risorse prima del closing, finalizzate a sostenere l’accelerazione del ...

