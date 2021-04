Daydreamer | trama 30 aprile 2021 | il nuovo piano di Sanem

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 aprile 2021)oggi 30con la mossa diche potrebbe essere quella giusta per far tornare la memoria persa di Can. Ma sarà proprio così? Rissa tra Huma e Mihriban Ci sono novità in? Purtroppo la memoria di Can non torna nonostante tutti i protagonisti della soap turca stiano provando ogni sorta di «magia». Dal tè miracoloso bevuto da Nihat sino alla lite furiosa messa in scena proprio daal molo, come da prassi quando erano una coppia ben collaudata. Dopo che il ragazzo è stato travolto dal Tir mentre era in auto con, gli ultimi due anni della sua vita sono stati spazzati via in un attimo e così anche la sua fidanzata. Nel frattempo, nella puntata oggici sarà anche un focus su ...