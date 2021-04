Covid | Brusaferro Iss | ' Curva epidemica decresce ma con lentezza'

(Di venerdì 30 aprile 2021) 'In molti Paesi europei c'è unain crescita, mentre in Italia c'è una decrescita ma sempre lenta della'. A dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, ...

La notizia migliore 'è quello del ritorno sotto soglia critica dell'occupazione dei posti in area medica', Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il presidente dell'Iss Silvio: '...Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale- 19 della Cabina di Regia. "L'...Nel corso della consueta conferenza stampa settimanale per presentare i risultati del monitoraggio di ISS e Ministero della Salute, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro .Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale: "L'incidenza a 148 per 100mila abitanti contro 159 della scorsa settimana" ...