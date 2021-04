Covid, ancora una vittima nel Sannio: muore cinquantenne (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un altro decesso per Covid – 19 in provincia di Benevento. Si tratta di un cinquantenne di Montesarchio che da qualche giorno si trovava ricoverato presso l’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Damiano, sindaco del comune caudino, ha così commentato la tragica notizia: “Purtroppo il Covid colpisce ancora la nostra comunità: ho appreso con sgomento che è venuta a mancare la nostra concittadina Annunziata Dello Iacovo. Una notizia che mi ha scosso profondamente: mi stringo, a nome di tutta la cittadinanza, al marito Carmelo, alle figlie e a tutta la famiglia, rivolgendo loro le più sentite condoglianze”. Purtroppo, dopo la dipartita di un 79enne di Pesco Sannita, salgono a due le vittime nel Sannio a causa dell’infezione da Covid – 19 nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un altro decesso per– 19 in provincia di Benevento. Si tratta di undi Montesarchio che da qualche giorno si trovava ricoverato presso l’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Damiano, sindaco del comune caudino, ha così commentato la tragica notizia: “Purtroppo ilcolpiscela nostra comunità: ho appreso con sgomento che è venuta a mancare la nostra concittadina Annunziata Dello Iacovo. Una notizia che mi ha scosso profondamente: mi stringo, a nome di tutta la cittadinanza, al marito Carmelo, alle figlie e a tutta la famiglia, rivolgendo loro le più sentite condoglianze”. Purtroppo, dopo la dipartita di un 79enne di Pesco Sannita, salgono a due le vittime nela causa dell’infezione da– 19 nella ...

