Colata di asfalto copre i sampietrini sul Lungotevere. Anche Salvini contro la Raggi: 'Ennesimo oltraggio ai romani' (Di venerdì 30 aprile 2021) Bufera a Roma per il Lungotevere ricoperto da una lunga Colata di catrame. Nella capitale è sdegno collettivo per la passeggiata coperta di bitume. Oggi Anche Matteo Salvini contro Virginia Raggi .

CarloCalenda : “Abbiamo rinunciato alle Olimpiadi e cancellato il Colosseo per far capire ai romani quanto indegni essi siano”. “N… - virginiaraggi : @matteosalvinimi .@matteosalvinimi Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di nuova colata d’asfalto su… - sissiisissi2 : RT @virginiaraggi: @matteosalvinimi .@matteosalvinimi Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di nuova colata d’asfalto sui san… - AnnaP1953 : RT @luigivanti: In Italia pare vi sia il 40% dell'arte mondiale. Roma, poi, e' un museo a cielo aperto. Domanda: chi e' quel genio che ha i… - Fort71488686 : RT @LindaMeleo: Basta “fake news” sulla ciclabile sul Lungotevere di Roma. Nessuna colata di asfalto sui sanpietrini, ma intervento di manu… -