Chromecast con Google TV, con l’aggiornamento di aprile si potrà scegliere manualmente fra HDR e SDR (Di venerdì 30 aprile 2021) Google sta rilasciando, in queste ore, un aggiornamento per la Chromecast con Google TV. Si potranno settare manualmente i parametri video, compreso l’HDR. Migliora anche il WiFi e la sicurezza, con le patch di sicurezza di aprile 2021... Leggi su dday (Di venerdì 30 aprile 2021)sta rilasciando, in queste ore, un aggiornamento per laconTV. Si potranno settarei parametri video, compreso l’HDR. Migliora anche il WiFi e la sicurezza, con le patch di sicurezza di2021...

Advertising

Digital_Day : Piccole ma importante migliorie in arrivo su Chromecast con Google TV - andreazenatti93 : RT @HDblog: Chromecast con Google TV si aggiorna con le patch di aprile e alcune novità - HDblog : Chromecast con Google TV si aggiorna con le patch di aprile e alcune novità - stuck_into_you : che poi avevo iniziato a vedere Endgame con Chromecast in TV, 10 minuti e poi non è partito più niente - zazoomblog : Google Chromecast con Google TV e Google Stadia ricevono un mucchio di novità - #Google #Chromecast #Google… -

Ultime Notizie dalla rete : Chromecast con Chromecast con Google TV si aggiorna con le patch di aprile e alcune novità Mountain View torna ad aggiornare Chromecast con Google TV (dispositivo lanciato lo scorso autunno e che abbiamo recensito positivamente ), e lo fa non solo portando le patch di sicurezza Android di aprile 2021 - un bel salto rispetto ...

Diffusori e soundbar: mi faccio il Dolby Atmos in casa! Se poi siete soliti streammare musica dal vostro smartphone, la soundbar integra già Spotify Connect, oltre a Chromecast con supporto a decine di app di streaming audio. Certo, il prezzo non è per ...

Google aggiorna il Chromecast con NUOVE funzioni Telefonino.net Chromecast con Google TV si aggiorna con le patch di aprile e alcune novità Chromecast con Google TV riceve un aggiornamento che non solo porta le patch di sicurezza di aprile, ma migliora vari aspetti e introduce i nuovi 'Controlli Video Avanzati'.

Google aggiorna il Chromecast con NUOVE funzioni Il nuovo aggiornamento per l'ultimo Chromecast di Google introduce moltissime migliorie e il supporto all'HDR 10+, fra le altre cose.

Mountain View torna ad aggiornareGoogle TV (dispositivo lanciato lo scorso autunno e che abbiamo recensito positivamente ), e lo fa non solo portando le patch di sicurezza Android di aprile 2021 - un bel salto rispetto ...Se poi siete soliti streammare musica dal vostro smartphone, la soundbar integra già Spotify Connect, oltre asupporto a decine di app di streaming audio. Certo, il prezzo non è per ...Chromecast con Google TV riceve un aggiornamento che non solo porta le patch di sicurezza di aprile, ma migliora vari aspetti e introduce i nuovi 'Controlli Video Avanzati'.Il nuovo aggiornamento per l'ultimo Chromecast di Google introduce moltissime migliorie e il supporto all'HDR 10+, fra le altre cose.