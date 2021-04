Checco Zalone, “La Vacinada” sfida i tormentoni latini scherzando su Covid e sesso (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – Checco Zalone torna a sorpresa con una canzone che diventerà (forse) il tormentone estivo 2021: La Vacinada. E al video partecipa nientemeno che l’attrice premio Oscar Helen Mirren nel ruolo dell’anziana già vaccinata e – per questo – appetibile. Checco Zalone, La Vacinada e il premio Oscar Checco Zalone sfida i tormentoni latini che ogni anni infestano l’etere con una parodia ai tempi del Covid, La Vacinada , romantico (si fa per dire) omaggio a un’anziana signora che ha avuto la prelazione nell’avere il vaccino e che per questo diventa più “appetibile” perché estranea al contagio. “L’imunidad di gregge ancor no è arivada” Il comico pugliese ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr –torna a sorpresa con una canzone che diventerà (forse) il tormentone estivo 2021: La. E al video partecipa nientemeno che l’attrice premio Oscar Helen Mirren nel ruolo dell’anziana già vaccinata e – per questo – appetibile., Lae il premio Oscarche ogni anni infestano l’etere con una parodia ai tempi del, La, romantico (si fa per dire) omaggio a un’anziana signora che ha avuto la prelazione nell’avere il vaccino e che per questo diventa più “appetibile” perché estranea al contagio. “L’imunidad di gregge ancor no è arivada” Il comico pugliese ha ...

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - SkyTG24 : La Vacinada, il video di #CheccoZalone con Helen Mirren in Salento che invita a vaccinarsi - ilpost : Helen Mirren ha fatto la “Vacinada” in un video di Checco Zalone - gustomela : RT @perchetendenza: 'Helen Mirren': Perché è la protagonista del video musicale di 'La Vacinada', nuova canzone di Checco Zalone https://t.… - infoitcultura : Checco Zalone, una canzone con Helen Mirren per invitare a vaccinarsi -