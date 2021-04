Cellino | il Riesame | no all' arresto | sì al sequestro dei beni

(Di venerdì 30 aprile 2021) No all', sì aldi. Ma "solo" per settecentomila euro. Dopo oltre un mese, ilha deciso sulla vicenda che riguarda il patron del Brescia Calcio Massimo(foto), ...

Per ilinsomma allo stato attuale la frode ipotizzabile a carico dicoincide solo con la cartella esattoriale di oltre 600mila euro emessa dalle autorità tributarie di Cagliari. Per ...E' quanto deciso dal tribunale deldi Brescia sulla posizione di Massimo, attuale proprietario del Brescia Calcio ed ex presidente del Cagliari Calcio. I giudici hanno rigettato la ...No all’arresto, sì al sequestro di beni. Ma “solo” per settecentomila euro. Dopo oltre un mese, il Riesame ha deciso sulla vicenda che riguarda il patron del Brescia Calcio Massimo Cellino (foto), sot ...Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, per l’ex patron del Cagliari non ci sarà l’arresto e inoltre il sequestro dei beni è stato ridotto Il tribunale del Riesame di Brescia dice no all’arresto di M ...