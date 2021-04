Cecilia Rodriguez, lo scivolone all’Isola dei Famosi: il primo bacio con Ignazio (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra gli ospiti presenti ieri nello studio dell’Isola dei Famosi, ad attirare l’attenzione è stata Cecilia Rodriguez. A non sfuggire all’occhio attento degli utenti dei social, però, è stata la gaffe che la modella argentina ha fatto in studio. GAFFE IN STUDIO – Durante la puntata del reality andata in onda ieri sera, ad approdare sulla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra gli ospiti presenti ieri nello studio dell’Isola dei, ad attirare l’attenzione è stata. A non sfuggire all’occhio attento degli utenti dei social, però, è stata la gaffe che la modella argentina ha fatto in studio. GAFFE IN STUDIO – Durante la puntata del reality andata in onda ieri sera, ad approdare sulla L'articolo

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - _giogioooooo_ : RT @Cohen60210686: I have a dream a #SalottoSalemi 2: Cecilia Rodriguez Chiara Ferragni Diletta Leotta Soleil Stasi Georgina Rodrigue… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez non fa nomi e cognomi: la gaffe in diretta fa infuriare i fan - #Cecilia #Rodriguez #cognomi:… - Cohen60210686 : I have a dream a #SalottoSalemi 2: Cecilia Rodriguez Chiara Ferragni Diletta Leotta Soleil Stasi Georgina Rod… - ChiccoseDOC : “ISOLA DEI FAMOSI 15”: SHARE ANCORA GIù. ENTRA IN GIOCO IGNAZIO MOSER, SUBITO ALLA PROVA BACIO CON FRANCESCA LODO P… -