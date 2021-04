Amici 20, il gesto inaspettato di Giulia per Sangiovanni: la sua reazione è incredibile (Di venerdì 30 aprile 2021) Amici 20, Sangiovanni in lacrime dall’emozione: il gesto inaspettato di Giulia, la ballerina con cui ha una relazione. Manca sempre meno al gran finale di Amici 20: l’ultima puntata andrà in onda sabato 15 maggio! In attesa di scoprire chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio, la vita in casetta continua. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 aprile 2021)20,in lacrime dall’emozione: ildi, la ballerina con cui ha una relazione. Manca sempre meno al gran finale di20: l’ultima puntata andrà in onda sabato 15 maggio! In attesa di scoprire chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio, la vita in casetta continua. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Amici 20: Samuele in crisi per la fidanzata, il gesto di Veronica Peparini (VIDEO) - Enrige : Brutta storia e bruttissimo il gesto di Grillo, ma il disastro consumato in quella rete che, da grande comunicatore… - infoitcultura : Amici 20: Samuele in crisi per la fidanzata, il gesto di Veronica Peparini (VIDEO) - TERROR_HAZE : @jek_novi @Thornidavellir7 Ma pensa che non lo tenevo maco tra gli amici infatti era tra gli amici di… - Angelapalmas2 : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai la prima sposa single d'Italia @lauramesi1 racconta: 'Ho voluto celebrare l'amore per me stessa con… -