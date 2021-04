1 maggio: Napoli: manifestazione Confsal in piazza Plebiscito (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della festa del Primo maggio, domani a Napoli, la Confsal sarà in piazza Plebiscito con la manifestazione dal titolo “La giornata del lavoro per la ripresa e la rinascita”. Vincenzo Margiotta, segretario provinciale Confsal Napoli, illustrando i temi dell’iniziativa, spiega che in tempi di Covid è comunque “possibile organizzare questa manifestazione sulla base delle indicazioni del decreto-legge del 22 aprile 2021 emanato dal governo”. In concreto “il decreto del 22 aprile stabilisce che è possibile organizzare manifestazioni all’aperto con un numero massimo di 1000 persone opportunamente distanziate, tuttavia saremo presenti solo come rappresentanza simbolica, invitando a partecipare solo la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della festa del Primo, domani a, lasarà incon ladal titolo “La giornata del lavoro per la ripresa e la rinascita”. Vincenzo Margiotta, segretario provinciale, illustrando i temi dell’iniziativa, spiega che in tempi di Covid è comunque “possibile organizzare questasulla base delle indicazioni del decreto-legge del 22 aprile 2021 emanato dal governo”. In concreto “il decreto del 22 aprile stabilisce che è possibile organizzare manifestazioni all’aperto con un numero massimo di 1000 persone opportunamente distanziate, tuttavia saremo presenti solo come rappresentanza simbolica, invitando a partecipare solo la ...

