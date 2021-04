Vaccino Moderna, Burioni: “Secondo me in arrivo siringhe monodose” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il Vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete gli yogurt). Secondo me sono in arrivo le siringhe monodose che renderanno tutto molto più semplice”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta quanto annunciato oggi dall’azienda Usa produttrice di uno dei vaccini anti-Covid a mRna. “I dati di sviluppo in corso relativi all’attuale formulazione del nostro Vaccino – informa Moderna – potrebbero supportare una durata di conservazione in frigorifero di 3 mesi (2-8°C) per il Vaccino in formati alternativi, per facilitare una distribuzione più facile negli studi medici e in altri ambienti più piccoli, se ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ilpuò essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete gli yogurt).me sono inleche renderanno tutto molto più semplice”. Così su Twitter il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta quanto annunciato oggi dall’azienda Usa produttrice di uno dei vaccini anti-Covid a mRna. “I dati di sviluppo in corso relativi all’attuale formulazione del nostro– informa– potrebbero supportare una durata di conservazione in frigorifero di 3 mesi (2-8°C) per ilin formati alternativi, per facilitare una distribuzione più facile negli studi medici e in altri ambienti più piccoli, se ...

