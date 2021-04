Un Posto al Sole, cosa c’entra Will Smith con la soap? | Che sorpresa (Di giovedì 29 aprile 2021) Un Posto al Sole è una soap amatissima, ma cosa c’entra con questa l’attore americano Will Smith? Sicuramente nessuno aveva mai pensato a questo collegamento. Will SmithPrima di parlare di qualsiasi cosa soffermiamoci sulla puntata della soap che andrà in onda oggi, giovedì 29 aprile 2021, su Rai 3 e le sue anticipazioni per capire cosa ci aspetterà a partire dalle ore 19.30. I Cantieri sono costretti a fermarsi, la loro produzione al momento è bloccata e non c’è possibilità di andare avanti. Silvia rimane preoccupata per Michele visto che è decisamente abbattuto da un periodo molto lungo di inattività dove non è riuscito a lavorare e che lo porta a vivere dei momenti di grande ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Unalè unaamatissima, macon questa l’attore americano? Sicuramente nessuno aveva mai pensato a questo collegamento.Prima di parlare di qualsiasisoffermiamoci sulla puntata dellache andrà in onda oggi, giovedì 29 aprile 2021, su Rai 3 e le sue anticipazioni per capireci aspetterà a partire dalle ore 19.30. I Cantieri sono costretti a fermarsi, la loro produzione al momento è bloccata e non c’è possibilità di andare avanti. Silvia rimane preoccupata per Michele visto che è decisamente abbattuto da un periodo molto lungo di inattività dove non è riuscito a lavorare e che lo porta a vivere dei momenti di grande ...

Advertising

PMurroccu : RT @tullio4173: Fratoianni ècome tutte le cimici rosse che vorrebbero depredare chi stàmeglio di loro,con la sempre vigliacca invidia per c… - tullio4173 : Fratoianni ècome tutte le cimici rosse che vorrebbero depredare chi stàmeglio di loro,con la sempre vigliacca invid… - 0ffguning : RT @yilingirl: la Performance di o sole mio All’ultimo posto non si può guardare non è credibile - yilingirl : la Performance di o sole mio All’ultimo posto non si può guardare non è credibile - alemissesyou : Sai che Sono tornato a rivedere Quel posto in cui andavamo insieme Dove pioveva col sole -