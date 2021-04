Un Piano di ripresa per i 5 Stelle. I consigli di Pasquino a Conte (Di giovedì 29 aprile 2021) Arrivato al vertice del governo nel momento di maggiore effervescenza del Movimento 5 Stelle, proprio sulla cresta della sua onda politica e elettorale, Giuseppe Conte si trova oggi costretto a operare in una situazione di bassissima marea. Svolto in maniera più che soddisfacente il compito istituzionale di capo del governo, oggi è chiamato a trasformarsi in capo di un movimento politico magmatico in crisi sostanziale di numeri e di prospettive. Conte ha dimostrato di avere imparato molto come governante, ma quel molto non gli è praticamente di nessun aiuto per ricostruire un movimento, per farne, forse, ma nulla è ancora deciso, una struttura solida, presente sul territorio (e non soltanto su una piattaforma), organizzata. Il passaggio con successo da movimento a partito è avvenuto pochissime volte nella storia (farò esempi solo a ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Arrivato al vertice del governo nel momento di maggiore effervescenza del Movimento 5, proprio sulla cresta della sua onda politica e elettorale, Giuseppesi trova oggi costretto a operare in una situazione di bassissima marea. Svolto in maniera più che soddisfacente il compito istituzionale di capo del governo, oggi è chiamato a trasformarsi in capo di un movimento politico magmatico in crisi sostanziale di numeri e di prospettive.ha dimostrato di avere imparato molto come governante, ma quel molto non gli è praticamente di nessun aiuto per ricostruire un movimento, per farne, forse, ma nulla è ancora deciso, una struttura solida, presente sul territorio (e non soltanto su una piattaforma), organizzata. Il passaggio con successo da movimento a partito è avvenuto pochissime volte nella storia (farò esempi solo a ...

