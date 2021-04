The Handmaid's Tale 4, su TimVision in streaming da oggi (Di giovedì 29 aprile 2021) Torna in anteprima esclusiva su Tim Vision The Handmaid's Tale con la quarta stagione: dal 29 aprile appuntamento con l'attesissima serie con Elizabeth Moss! The Handmaid's Tale, l'acclamata serie TV con Elisabeth Moss, torna in anteprima esclusiva su TimVision da oggi 29 aprile - a 24 ore dalla messa in onda in USA - con la quarta stagione. La serie completa è disponibile sul servizio streaming. La serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come "Il racconto dell'ancella" racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d'America sono caduti in favore della società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi in cui le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono … Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Torna in anteprima esclusiva su Tim Vision The'scon la quarta stagione: dal 29 aprile appuntamento con l'attesissima serie con Elizabeth Moss! The's, l'acclamata serie TV con Elisabeth Moss, torna in anteprima esclusiva suda29 aprile - a 24 ore dalla messa in onda in USA - con la quarta stagione. La serie completa è disponibile sul servizio. La serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come "Il racconto dell'ancella" racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d'America sono caduti in favore della società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi in cui le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono …

Advertising

Profilo3Marco : RT @repubblica: 'The Handmaid's Tale 4', il ritorno di June. Elisabeth Moss ora anche regista - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Handmaid’s Tale 4, la recensione: Sentirsi una donna normale... Quando sarà possibile?… - mikemoratinos : RT @repubblica: 'The Handmaid's Tale 4', il ritorno di June. Elisabeth Moss ora anche regista - GINA32451015 : RT @repubblica: 'The Handmaid's Tale 4', il ritorno di June. Elisabeth Moss ora anche regista - glu_sglu : Ma perché in tendenza vedo solo i soliti buongiorno e non vedo The Handmaid’s Tale 4 stagione che è uscito finalmente dopo 2 anniiiiiiiii? -