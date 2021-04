Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Smog, MobilitAria: aumentano emissioni, verso livelli pre-Covid #MobilitAria - MediasetTgcom24 : Smog, MobilitAria: aumentano emissioni, verso livelli pre-Covid #MobilitAria - SkyTG24 : Smog, MobilitAria: a Milano rialzo valori concentrazioni inquinanti - ioloraccolgo : Smog: MobilitAria, verso livelli pre-Covid, Milano li supera (2) -

Ultime Notizie dalla rete : Smog MobilitAria

TGCOM

E' l'allarme del Rapporto '2021', che sottolinea inoltre che gli sforzi delle città per essere più 'green' con reti ciclabili e bike sharing rischiano di essere vanificati dalla crisi del ...E' l'allarme del Rapporto '2021', che sottolinea inoltre che gli sforzi delle città per essere più 'green' con reti ciclabili e bike sharing rischiano di essere vanificati dalla crisi del ...Dalla seconda metà del 2020 le emissioni legate al settore della mobilità sono aumentati "con il rischio di un ritorno" ai livelli pre-Covid e a Milano i valori delle concentrazioni degli inquinanti h ...Pescara. Dalla seconda metà del 2020 le emissioni legate al settore della mobilità e il traffico sono tornati ad aumentare, "con il rischio di un ritorno al business as usual pre-covid" e a Milano i v ...