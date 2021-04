Screening neonatale fondamentale contro la SMA (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'importanza di una diagnosi precoce, attraverso lo Screening neonatale, per intervenire con tempestività sull'atrofia muscolare spinale (Sma) grazie alla terapia genica. E' il tema al centro dell'incontro online “Atrofia muscolare spinale: l'innovazione della terapia genica e le sfide dello Screening neonatale”, promosso da Novartis.L'atrofia muscolare spinale è una rara malattia genetica neuromuscolare e determina una perdita rapida e irreversibile di motoneuroni, compromettendo le funzionalità muscolari. Si stima che in Italia, con un'incidenza di un caso su 10 mila, ogni anno nascano circa 40/50 bambini con la Sma, che è anche la principale causa genetica di morte infantile. Grazie alla terapia genica, oggi è possibile trattare questa malattia affrontando la causa genetica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'importanza di una diagnosi precoce, attraverso lo, per intervenire con tempestività sull'atrofia muscolare spinale (Sma) grazie alla terapia genica. E' il tema al centro dell'inonline “Atrofia muscolare spinale: l'innovazione della terapia genica e le sfide dello”, promosso da Novartis.L'atrofia muscolare spinale è una rara malattia genetica neuromuscolare e determina una perdita rapida e irreversibile di motoneuroni, compromettendo le funzionalità muscolari. Si stima che in Italia, con un'incidenza di un caso su 10 mila, ogni anno nascano circa 40/50 bambini con la Sma, che è anche la principale causa genetica di morte infantile. Grazie alla terapia genica, oggi è possibile trattare questa malattia affrontando la causa genetica, ...

