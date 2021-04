Rivolta in fonderia Renault: succede in Bretagna (Di giovedì 29 aprile 2021) È accaduto lo scorso 27 marzo: una Rivolta in fonderia della Renault a Caudan, in Bretagna. I lavoratori si sono organizzati in massa per un’azione fortemente simbolica, ma che ha fatto temere il peggio. Rivolta in fonderia, cosa é successo? La tensione era palpabile, a causa dei timori per il futuro dei lavoratori. La manifestazione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) È accaduto lo scorso 27 marzo: unaindellaa Caudan, in. I lavoratori si sono organizzati in massa per un’azione fortemente simbolica, ma che ha fatto temere il peggio.in, cosa é successo? La tensione era palpabile, a causa dei timori per il futuro dei lavoratori. La manifestazione

Advertising

ArielloGiuliano : RT @Lantidiplomatic: #Renault, rivolta nella fonderia in vendita: operai sequestrano i dirigenti - GiancarloGarci6 : RT @Lantidiplomatic: #Renault, rivolta nella fonderia in vendita: operai sequestrano i dirigenti - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: #Renault, rivolta nella fonderia in vendita: operai sequestrano i dirigenti - jobwithinternet : RT @Lantidiplomatic: #Renault, rivolta nella fonderia in vendita: operai sequestrano i dirigenti - Flavr7 : RT @Lantidiplomatic: #Renault, rivolta nella fonderia in vendita: operai sequestrano i dirigenti -