Moto | Spagna; Rossi | io pilota del team VR46? Non lo escludo

Advertising

FormulaPassion : #Yamaha, #Quartararo: “Sono più calmo e meno stressato” #MotoGP #SpanishGP ???? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto - Gp Spagna, Marquez: 'Il mio obiettivo è essere più costante' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto - Gp Spagna, Marquez: 'Il mio obiettivo è essere più costante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto - Gp Spagna, Marquez: 'Il mio obiettivo è essere più costante' - apetrazzuolo : Moto - Gp Spagna, Marquez: 'Il mio obiettivo è essere più costante' -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Spagna

Parola di Marc Marquez nella conferenza stampa ufficiale dei piloti MotoGP prima del Gran Premio dia Jerez. 'Dopo Portimao ho fatto palestra e bici. Dopo quella gara il mio corpo ha chiesto ...... ed è pronto per competere nel GP di. "Da Portimao mi sono allenato, un po' di palestra e ... E ancora sul suo ritorno in pista in Portogallo: "Ho riguardato la gara, la posizione sullanon è ..."Di Jerez ho bei ricordi ma anche cattive memorie" JEREZ (SPAGNA) (ITALPRESS ... la posizione sulla moto non è quella giusta: il gomito destro non è dove dovrebbe essere.Sul circuito dove nove mesi fa è cominciato il suo calvario, Marc Marquez parla del suo stato di forma dopo l'ultima gara di Portimao ...