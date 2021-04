Masters1000 Madrid: numeri, statistiche, curiosità. Novak Djokovic ultimo vincitore di un torneo dalla storia strana (Di giovedì 29 aprile 2021) Quello di Madrid è forse il Masters 1000 dalla storia più complicata, difficile da riassumere in poche righe e insieme, in qualche modo, appassionante della storia recente del gruppo dei nove maggiori tornei del circuito ATP. Vale la pena, dunque, ripercorrerla per capire da dov’è partito tutto e dove si è arrivati. Prima del 2009, Madrid non si giocava sulla terra rossa, e nemmeno in primavera. La collocazione, infatti, era quella di ottobre, nelle vicinanze sia di Parigi-Bercy che dell’allora Masters Cup (le odierne ATP Finals), e la prima edizione si è tenuta nel 2002 alla Madrid Arena, inaugurata da pochi mesi. Entrato in calendario in sostituzione di Stoccarda, nella sua prima finale l’evento non fu particolarmente fortunato, perché Andre Agassi nemmeno dovette scendere in campo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Quello diè forse il Masters 1000più complicata, difficile da riassumere in poche righe e insieme, in qualche modo, appassionante dellarecente del gruppo dei nove maggiori tornei del circuito ATP. Vale la pena, dunque, ripercorrerla per capire da dov’è partito tutto e dove si è arrivati. Prima del 2009,non si giocava sulla terra rossa, e nemmeno in primavera. La collocazione, infatti, era quella di ottobre, nelle vicinanze sia di Parigi-Bercy che dell’allora Masters Cup (le odierne ATP Finals), e la prima edizione si è tenuta nel 2002 allaArena, inaugurata da pochi mesi. Entrato in calendario in sostituzione di Stoccarda, nella sua prima finale l’evento non fu particolarmente fortunato, perché Andre Agassi nemmeno dovette scendere in campo, ...

