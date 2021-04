Martina Pedaletti e Francesco Muzzi felicissimi brindano all’amore pronti a risposarsi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nessun colpo di scena, per fortuna!stanno ancora insieme. Sono ancora sposati e continuano a essere innamoratissimi! Li abbiamo lasciati sorridenti e persi uno nello sguardo dell’altro nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021, dedicata a quello che è successo dopo le scelte. E li ritroviamo, finalmente sui loro social, insieme e felicia raccontare come va questa vita di coppia.ieri subito dopo la fine del programma hanno deciso di fare una diretta anche per ringraziare tutte le persone che in questi ultimi due mesi hanno fatto il tifo per loro e ovviamente anche gli amici e le famiglie che hanno dovuto cercare di non far trapelare nessuno spoiler. Le puntate di Matrimonio a prima vista ...