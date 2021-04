Infrastrutture, Giovannini: tema centrale dei prossimi anni sarà la messa in sicurezza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ha dichiarato che nei prossimi anni, data la vetustà di alcune opere e l’impatto prevedibile dei cambiamenti climatici, l’Italia “dovrà accrescere il proprio sforzo nella direzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Infrastrutture, in un’ottica di prevenzione dei rischi“. In occasione della presentazione della prima Relazione annuale dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, Giovannini ha spiegato che “non si tratta solo di uno sforzo finanziario, ma di un cambio culturale che vede il Ministero e Ansfisa impegnati fianco a fianco, nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dellee della mobilità sostenibile Enricoha dichiarato che nei, data la vetustà di alcune opere e l’impatto prevedibile dei cambiamenti climatici, l’Italia “dovrà accrescere il proprio sforzo nella direzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle, in un’ottica di prevenzione dei rischi“. In occasione della presentazione della prima Relazione annuale dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per ladelle Ferrovie e dellestradali e autostradali,ha spiegato che “non si tratta solo di uno sforzo finanziario, ma di un cambio culturale che vede il Ministero e Ansfisa impegnati fianco a fianco, nel ...

