In auto non assicurata e con patente contraffatta, pregiudicato aggredisce poliziotti (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Viaggiava con una patente contraffatta in un’auto priva di assicurazione, e quando è stato fermato per un controllo dai poliziotti della Stradale, è fuggito ed ha poi aggredito gli agenti. L’episodio è avvenuto a Castel Volturno (Caserta), l’uomo, un pregiudicato, è stato denunciato. Prima di essere bloccato però il pregiudicato ha scatenato il panico, non fermandosi all’alt intimato dai poliziotti della Stradale di Cellole; è stato quindi bloccato dopo un inseguimento e a quel punto si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. L’uomo ha anche rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e tossicologico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Viaggiava con unain un’priva di assicurazione, e quando è stato fermato per un controllo daidella Stradale, è fuggito ed ha poi aggredito gli agenti. L’episodio è avvenuto a Castel Volturno (Caserta), l’uomo, un, è stato denunciato. Prima di essere bloccato però ilha scatenato il panico, non fermandosi all’alt intimato daidella Stradale di Cellole; è stato quindi bloccato dopo un inseguimento e a quel punto si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. L’uomo ha anche rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e tossicologico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CottarelliCPI : Le cariche istituzionali dovrebbero esercitare le loro funzioni con sobrietà, specialmente in periodi di crisi. Le… - riccardomagi : #WalterDeBenedetto ASSOLTO. La sentenza è un grido al Parlamento. Ora avanti con la battaglia per l'auto-coltivazi… - Agenzia_Ansa : Sparano da un fuoristrada ad un'auto di migranti, uno ferito al volto. Giovane maliano in codice rosso ma non risch… - ImpieriFilippo : RT @Salvuss: Il #CanadianGP di #Montreal potrebbe non essere l'unico a dire addio al mondiale #F1 2021 a causa della pandemia da #COVID19:… - anteprima24 : ** In auto non assicurata e con #Patente contraffatta, #Pregiudicato aggredisce #Poliziotti **… -

Ultime Notizie dalla rete : auto non Emira sarà l'ultima auto di Lotus a motore termico Nuova Lotus Emira, le prima immagini teaser Per quanto riguarda i dettagli tecnici dell'ultima auto a benzina di Lotus ancora la Casa non ha svelato alcuna informazione. Probabilmente dovremo ...

Covid: Suzuki ferma produzione in India per produrre ossigeno La sosta, a partire da sabato, e fino al 9 maggio, non significherà taglio della output, dice la casa auto nipponica, in quanto la prevista chiusura in giugno degli stabilimenti per ragioni di ...

Spostamenti: quante persone nella stessa auto in zona gialla, arancione e rossa QuiFinanza Precipita con l’auto nel locale caldaia dell’ospedale: dottoressa miracolata Singolare incidente questa mattina a Lecce, di fronte al posteggio del Reparto Oncologico. Una Bmx X3 è precipitata all'interno di un locale caldaia, alla guida c'era una dottoressa di Racale ...

Nuova Skoda Fabia 2021, Com’è fatta dentro nuova Skoda Fabia 2021: la casa boema presenta un bozzetto che anticipa l’abitacolo della nuova compatta, che verrà presentata a maggio ...

Nuova Lotus Emira, le prima immagini teaser Per quanto riguarda i dettagli tecnici dell'ultimaa benzina di Lotus ancora la Casaha svelato alcuna informazione. Probabilmente dovremo ...La sosta, a partire da sabato, e fino al 9 maggio,significherà taglio della output, dice la casanipponica, in quanto la prevista chiusura in giugno degli stabilimenti per ragioni di ...Singolare incidente questa mattina a Lecce, di fronte al posteggio del Reparto Oncologico. Una Bmx X3 è precipitata all'interno di un locale caldaia, alla guida c'era una dottoressa di Racale ...Com’è fatta dentro nuova Skoda Fabia 2021: la casa boema presenta un bozzetto che anticipa l’abitacolo della nuova compatta, che verrà presentata a maggio ...