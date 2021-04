(Di giovedì 29 aprile 2021)ha svelato che insieme anel 2010 ha girato unsequel della serie Iper convincerea giocare per i NYedavevano realizzato unsequel della serie Iper aiutare i New Yorknel tentativo di assumere. A rivelarlo è stata l'attrice durante una puntata del podcast Shattered: Hope, Heartbreak and the New Yorkricordando quanto accaduto dopo la fine dello show cult. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Soprano: James Gandolfini ed Edie Falco girarono un corto attirare LeBron James verso i NY Knicks… - sportli26181512 : NBA, quando i 'Soprano' cercarono di reclutare LeBron per farlo firmare con i Knicks: C'è un video - lo racconta il… -

Ultime Notizie dalla rete : Soprano James

Movieplayer.it

Gandolfini ed Edie Falco avevano realizzato un corto sequel della serie Iper aiutare i New York Knicks nel tentativo di assumere LeBron. A rivelarlo è stata l'attrice durante una puntata del podcast Shattered: Hope, Heartbreak and the New York Knicks ...... siamo nell' estate del 2010 ,Gandolfini e Edie Falco tornano per pochi minuti davanti a una telecamera a interpretare i coniugi. Lo fanno in un video che non è mai diventato pubblico, ...Edie Falco ha svelato che insieme a James Gandolfini nel 2010 ha girato un corto sequel della serie I Soprano per convincere LeBron James a giocare per i NY Knicks. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN ...C'è un video - lo racconta il sito "The Athletic" - di cui tutti parlano ma che nessuno ha visto. Dura 10 minuti ed è stato mostrato a LeBron James durante la fase di reclutamento da parte dei Knicks ...