Highlights e gol Barcellona-Granada 1-2 | Liga 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 29 aprile 2021) Glie le azioni salienti di, match della trentatreesima giornata di. La rete di Messi non basta, nella ripresa ci sono i gol di Machis e Molina che ribaltano il risultato. La squadra di Koeman (espulso) fallisce il sorpasso in vetta in classifica. Sconfitta durissima nella corsa al titolo. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Barcellona-Granada 1-2: La rete di Messi al 23' aveva fatto ben sperare il Barcellona. Nel match della trentatreesi… - YYwkVb31GFBYh1u : RT @Inter: ?? | HIGHLIGHTS Le azioni migliori dei nostri pro player durante il week end! Qual è il vostro gol preferito? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Europa League, alle 21 Manchester United-Roma: le formazioni ufficiali e dove vederla - SkyTG24 : Europa League, alle 21 Manchester United-Roma: le formazioni ufficiali e dove vederla - tuttoatalanta : VIDEO - Spettacolo tra PSG e City: gli inglesi la ribaltano. Gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Tg24

Il suo stiledi Berbatov Fin da piccolo ero ossessionato dal controllo di palla. Non so ... Quando segnavo alzavo le mani: era un tributo a Shearer, perché lui esultava così dopo i. I ...Leggi anche > Focus on Sassuolo - Atalanta: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e glidell'andata Adjapong, attualmente in prestito al Lecce, conta 36 presenze e 2...VIDEO - Highlights e gol di Barcellona-Granada 1-2, match della trentatreesima giornata di Liga 2020/2021: azioni salienti e reti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Europa League, alle 21 Manchester United-Roma: le formazioni ufficiali e dove vederla ...