Giovanni Ciacci malore improvviso | Diabolica trappola (Di giovedì 29 aprile 2021) Giovanni Ciacci è stato 'vittima' di un terribile scherzo organizzato da 'Le Iene'. Ecco qual è la stata la sua reazione. Diventato noto per il suo 'pizzetto blu', Ciacci è curatore d'immagine, costumista e stylist del mondo dello spettacolo. Nel 2018, è stato anche concorrente di 'Ballando con le stelle' e di 'Detto Fatto' in onda su Rai Due. Attualmente, è invece un opinionista di 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live', storici programmi condotti da Barbara D'Urso. Ecco cos'è però accaduto recentemente al seguitissimo personaggio. Giovanni Ciacci subisce uno scherzo da 'Le Iene': la paura del buio e la voglia di fuggire Giovanni Ciacci, opinionista di Barbara D'Urso, ha ricevuto inaspettatamente un terribile scherzo dallo staff de 'Le Iene'. Ad organizzarlo è stato ...

