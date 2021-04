Galli contro Bassetti: "Stufo di polemiche, ma ha notevole capacità di contraddirsi" (Di giovedì 29 aprile 2021) “Se non sentissi troppi giornalisti starei meglio”. Massimo Galli è diretto, ironico e affilato, ma certo non si è risparmiato i contatti con la stampa nell’ultimo anno. Di recente i suoi duelli con Matteo Bassetti sono sempre più frequenti, ma al Corriere della Sera il primario dell’ospedale Sacco di Milano risponde: “Non me ne faccia parlare, non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di far polemica con quella gente lì”. Già, i litigi fra scienziati sono ormai all’ordine del giorno. ”È un argomento delicato - spiega Galli - Cosa devo dire, che io ho ragione e altri dicono corbellerie solenni? Diciamo che alcuni hanno avuto una notevole capacità di contraddirsi, altri praticamente mai. Io non ero nella compagine ristretta ma chiassosa di chi, l’estate scorsa, diceva che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “Se non sentissi troppi giornalisti starei meglio”. Massimoè diretto, ironico e affilato, ma certo non si è risparmiato i contatti con la stampa nell’ultimo anno. Di recente i suoi duelli con Matteosono sempre più frequenti, ma al Corriere della Sera il primario dell’ospedale Sacco di Milano risponde: “Non me ne faccia parlare, non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di far polemica con quella gente lì”. Già, i litigi fra scienziati sono ormai all’ordine del giorno. ”È un argomento delicato - spiega- Cosa devo dire, che io ho ragione e altri dicono corbellerie solenni? Diciamo che alcuni hanno avuto unadi, altri praticamente mai. Io non ero nella compagine ristretta ma chiassosa di chi, l’estate scorsa, diceva che ...

