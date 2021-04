Fibromialgia: solo 1/3 italiani la conosce, diagnosticata in 1 caso su 2 (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - Forti dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, facile affaticamento anche nel compiere semplici azioni, insonnia, difficoltà a concentrarsi e disturbi d'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - Forti dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, facile affaticamento anche nel compiere semplici azioni, insonnia, difficoltà a concentrarsi e disturbi d'...

Advertising

andrea_tromba : RT @Adnkronos: E non è ancora riconosciuta come malattia cronica. - Adnkronos : E non è ancora riconosciuta come malattia cronica. - fuckyoutiddy : Ermal è quello che mentre reposta le storie pubblicitarie di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, reposta anche quel… - lifestyleblogit : Fibromialgia: solo 1/3 italiani la conosce, diagnosticata in 1 caso su 2 - - lifestyleblogit : Fibromialgia: solo 1/3 italiani la conosce, diagnosticata in 1 caso su 2 - -