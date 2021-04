Festa Scudetto Inter: anticipata la gara con la Sampdoria? Le ultime (Di giovedì 29 aprile 2021) Inter-Sampdoria potrebbe essere anticipata per la probabile Festa Scudetto dei nerazzurri: ecco tutti i dettagli Inter-Sampdoria potrebbe essere anticipata per “consentire” i festeggiamenti per lo Scudetto. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Viminale vorrebbe anticipare l’orario della partita tra Inter e Sampdoria, ad oggi in programma alle 18, in quanto la possibile Festa dei tifosi, in caso di trionfo milanese, potrebbe prolungarsi fino a tarda serata, creando situazioni difficili legate al coprifuoco. La Lega starebbe valutando la proposta. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021)potrebbe essereper la probabiledei nerazzurri: ecco tutti i dettaglipotrebbe essereper “consentire” i festeggiamenti per lo. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Viminale vorrebbe anticipare l’orario della partita tra, ad oggi in programma alle 18, in quanto la possibiledei tifosi, in caso di trionfo milanese, potrebbe prolungarsi fino a tarda serata, creando situazioni difficili legate al coprifuoco. La Lega starebbe valutando la proposta. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

