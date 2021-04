F1 | Sebastian Vettel | “A Imola ero più contento della macchina rispetto al Bahrain | ho bisogno di un weekend pulito”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Grande voglia di riscatto peralla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un avvio di stagione molto complicato, in cui ha raccolto due quindicesimi posti tra Sakhir e, il tedesco dell’Aston Martin vuole voltare pagina già questo fine settimana a Portimao con l’obiettivo di portare a casa i primi punti del suo campionato. “In sostanza, ero piùmiache in– esordisce il quattro volte campione del mondo quest’oggi in conferenza stampa – Sento meglio lae questo può succedere percorrendo più chilometri. Come è andata poi la gara in Italia è stata solo sfortuna. Ho ...

Certo, cinque punti non sono il bottino che il canadese sperava prima dei test invernali, ma meglio questi dello zero finora raccolto da. Il figlio del proprietario Aston Martin ha ...Un inizio difficile in Aston Martin per il quattro volte campione del mondo, a cui si aggiunge la scomoda presenza di un terzo pilota esperto e competitivo come Nico Hulkenberg di Giulia Toninelli A seguito dell'ufficialità dell 'ingaggio di Nico Hulkenberg ...