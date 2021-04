Docente su Facebook definisce il collega “manipolatore”: scatta denuncia per diffamazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Il V Sezione Penale della Cassazione (Sentenza n. 13979/2021) ha confermato il delitto di diffamazione a mezzo Facebook commesso da una Docente ai danni di un collega, condannandola al risarcimento del danno morale di euro 800 oltre rifusione delle spese legali. La stessa, attraverso un post sul social Facebook, aveva qualificato il collega come “essere spregevole”, accusandolo di essere autore di “manipolazioni psicologiche”. Tali affermazioni sono state giudicate non proporzionate né pertinenti al tema della critica ai metodi di insegnamento del collega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Il V Sezione Penale della Cassazione (Sentenza n. 13979/2021) ha confermato il delitto dia mezzocommesso da unaai danni di un, condannandola al risarcimento del danno morale di euro 800 oltre rifusione delle spese legali. La stessa, attraverso un post sul social, aveva qualificato ilcome “essere spregevole”, accusandolo di essere autore di “manipolazioni psicologiche”. Tali affermazioni sono state giudicate non proporzionate né pertinenti al tema della critica ai metodi di insegnamento del. L'articolo .

