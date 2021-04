Diktat delle toghe | «Nei mini-Csm niente avvocati!»

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) No al diritto di tribuna, no agli avvocati nell’Ufficio studi, no alla valutazione degli esiti dei procedimenti per l’accesso in Cassazione. Il Consiglio superiore della magistratura fa muro e stronca le purme aperture alla classe forense contenute nel ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’organo di autogovernoelaborato dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede. La componente togata, soprattutto sul ruolo degli avvocati nei Consigli giudiziari, ha votato in maniera compatta. Al punto da spingere il laico Alberto Maria Benedetti (eletto su indicazione del M5s) a esclamare: «Gli avvocati sono sopportati, nei Consigli giudiziari…». «Qui si offende l’intera categoria forense», ha aggiunto Alessio Lanzi, laico voluto al Csm innanzitutto da Forza Italia, stigmatizzando il paragone contenuto nel parere fra ...