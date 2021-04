De Luca in visita a Mondragone, cinquanta sindaci casertani ad accoglierlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Questa mattina il Presidente della commissione ambiente e protezione civile ha accolto, a Mondragone, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si è trattato della prima uscita pubblica e politica, in provincia di Caserta, del governatore dopo le elezioni di settembre scorso, elezioni che hanno sancito la riconferma plebiscitaria di Vincenzo De Luca con la contestuale affermazione di Zannini come primo eletto (con ben 22 mila preferenze) in provincia di caserta. Massiccia la presenza di sindaci (circa una cinquantina) presenti all’incontro. Si è parlato di programmazione di fondi europei, di campagna vaccinale e di investimenti per la crescita dei territori. L’incontro si è tenuto nel palazzetto dello sport di Mondragone finanziato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Questa mattina il Presidente della commissione ambiente e protezione civile ha accolto, a, il Presidente della Regione Vincenzo De. Si è trattato della prima uscita pubblica e politica, in provincia di Caserta, del governatore dopo le elezioni di settembre scorso, elezioni che hanno sancito la riconferma plebiscitaria di Vincenzo Decon la contestuale affermazione di Zannini come primo eletto (con ben 22 mila preferenze) in provincia di caserta. Massiccia la presenza di(circa una cinquantina) presenti all’incontro. Si è parlato di programmazione di fondi europei, di campagna vaccinale e di investimenti per la crescita dei territori. L’incontro si è tenuto nel palazzetto dello sport difinanziato ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca in #Visita a #Mondragone, cinquanta sindaci #Casertani ad accoglierlo ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Caserta, visita del presidente De Luca nel distretto sanitario di #Mondragone -… - luca_soardi : rapporto diretto con la clientela essere come: visita in un centro psichiatrico - AnnamariaBosia : RT @CasaLettori: Quando ti viene una nostalgia, non è mancanza, è presenza, è una visita, arrivano persone, paesi, da lontano, e… - siviwow : RT @CasaLettori: Quando ti viene una nostalgia, non è mancanza, è presenza, è una visita, arrivano persone, paesi, da lontano, e… -