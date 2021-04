David Cronenberg torna alla regia con Crimes of the Future (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo ben sette anni di attesa, David Cronenberg annuncia il suo nuovo film, Crimes of the Future: si tratterà di un remake? Sono passati sette anni da quando il regista che ha inaugurato il body horror, David Cronenberg, ha lavorato a un progetto cinematografico. Era il 2014 e il film era Maps to the stars, con protagonisti Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska e Robert Pattinson. Da allora, Cronenberg si è dedicato principalmente alla scrittura, vedendosi addirittura rifiutare due sceneggiature per una miniserie da parte del colosso Netflix. Finalmente il regista canadese è pronto per tornare dietro la macchina da presa, e probabilmente il suo nuovo progetto sarà una chicca per tutti i suoi fan. La conferma è arrivata da ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo ben sette anni di attesa,annuncia il suo nuovo film,of the: si tratterà di un remake? Sono passati sette anni da quando il regista che ha inaugurato il body horror,, ha lavorato a un progetto cinematografico. Era il 2014 e il film era Maps to the stars, con protagonisti Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska e Robert Pattinson. Da allora,si è dedicato principalmentescrittura, vedendosi addirittura rifiutare due sceneggiature per una miniserie da parte del colosso Netflix. Finalmente il regista canadese è pronto perre dietro la macchina da presa, e probabilmente il suo nuovo progetto sarà una chicca per tutti i suoi fan. La conferma è arrivata da ...

