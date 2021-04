Copasir | hackerato account whatsApp Volpi**

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) -l'del presidente del Copasir Raffaele Volpi (Lega). Questa mattina alcuni sms equivoci sono partiti dal servizio di messaggistica dell'esponente leghista, messaggi in cui veniva chiesto ai riceventi di condividere la carta di credito via. Volpi, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos, ha spiegato di aver denunciato immediatamente l'accaduto alla Polizia postale.

Advertising

PillaPaladini : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TISTE Hackerato il whatsapp del deputato leghista Raffaele #Volpi. Volpi è il Presidente del #Copasir ch… - simonavitelli60 : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TISTE Hackerato il whatsapp del deputato leghista Raffaele #Volpi. Volpi è il Presidente del #Copasir ch… - CiccioniSe : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TISTE Hackerato il whatsapp del deputato leghista Raffaele #Volpi. Volpi è il Presidente del #Copasir ch… - Blinky74 : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TISTE Hackerato il whatsapp del deputato leghista Raffaele #Volpi. Volpi è il Presidente del #Copasir ch… - emchella : RT @marco_gervasoni: Siamo in buone mani! ???????????? “ Posso usare la tua carta di credito?'. Così è stato hackerato lo smartphone del presiden… -

Ultime Notizie dalla rete : **Copasir hackerato

Il Sannio Quotidiano

Ora nel mirino è finito il capo del, con gli hacker che evidentemente non sanno di aver rubato l'account whatsapp all'onorevole che dovrebbe gestire i dossier più delicati della Repubblica. ...Il cellulare del leghista Raffaele Volpi ha inviato a molti suoi contatti messaggi ingannevoli. Poi la precisazione del suo staff: 'non rispondete, è un fake'. Le strane tensioni sulla guida del ...Il cellulare del leghista Raffaele Volpi ha inviato a molti suoi contatti messaggi ingannevoli. Poi la precisazione del suo staff: "non rispondete, è un fake". Le strane tensioni sulla guida del comit ...“Buongiorno, ho comprato da Internet ma la mia carta di credito è scaduta posso usare la tua e ti faccio un bonifico”. Questo il messaggio,... Scopri di più ...