Conte-Letta | il collegamento del leader M5s salta due volte Bettini ironizza | “In assenza di Casalino le piattaforme non vanno…”

Due incidenti tecnici hanno caratterizzato l'intervento di Giuseppe Conte, durante l'incontro on-line "Verso le Agorà", dove il leader del Movimento 5 stelle ha avuto il primo confronto pubblico con il segretario Pd, Enrico Letta. In entrambe le occasioni l'organizzatore dell'incontro, l'ex eurodeputato Pd, Goffredo Bettini ha sottolineato l'interruzione con delle battute. "È un complotto", ha detto sorridendo al primo blocco. "In assenza di Casalino le piattaforme di Conte non vanno…", ha poi scherzato nuovamente al secondo freeze dell'ex presidente del Consiglio. A chiudere la diretta Facebook, dopo il secondo problema tecnico dell'ex premier, è stato il segretario Pd Letta, che ha "tirato un sospiro di sollievo":

