Caserta, usura ai danni di un imprenditore durante il lockdown: in manette un 30enne (Di giovedì 29 aprile 2021) Cronaca di Caserta: la Guardia di Finanza ha arrestato un 30enne per usura ed estorsione ai danni di un imprenditore operante nel settore dell’organizzazione di eventi e spettacoli. I militari della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su Leggi su 2anews (Di giovedì 29 aprile 2021) Cronaca di: la Guardia di Finanza ha arrestato unpered estorsione aidi unoperante nel settore dell’organizzazione di eventi e spettacoli. I militari della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su

Advertising

NicolaConcilio : RT @mattinodinapoli: Riceve 10mila euro lo stozzino ne vuole 190mila: arrestato per usura dalla Finanza - mattinodinapoli : Riceve 10mila euro lo stozzino ne vuole 190mila: arrestato per usura dalla Finanza - occhio_notizie : Usura all'organizzatore di eventi: arrestato 30enne. Interessi fino al 2500% - cronacacaserta : Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere… - LaTorre1905 : Tassi #Usura al 2500%, denuncia lo #Strozzino e lo fa arrestare per ulteriori info clicca qui… -