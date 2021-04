Calcio sotto choc, trovato il cadavere del calciatore nudo in un campo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Giallo a Perugia, dove intorno alle 9 di questa mattina è stato ritrovato in un campo il cadavere di un ragazzo sui 20 anni. Il corpo era nudo in via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione di Sant'Andrea delle Fratte, proprio dietro al circolo dipendenti della Perugina. Accanto a lui, che si trovava in posizione supina, è stata rinvenuta una Panda rossa, finita in un fosso. Si tratta, secondo le prime conferme, di Samuele De Paoli, classe 1999, originario di Bastia Umbra e calciatore della squadra della sua cittadina. A fare la tragica scoperta è stato un passante che stava facendo jogging e che ha dato l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini della polizia, i carabinieri e il pm Giuseppe Petrazzini, poi raggiunti dal medico ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 aprile 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Giallo a Perugia, dove intorno alle 9 di questa mattina è stato riin unildi un ragazzo sui 20 anni. Il corpo erain via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione di Sant'Andrea delle Fratte, proprio dietro al circolo dipendenti della Perugina. Accanto a lui, che si trovava in posizione supina, è stata rinvenuta una Panda rossa, finita in un fosso. Si tratta, secondo le prime conferme, di Samuele De Paoli, classe 1999, originario di Bastia Umbra edella squadra della sua cittadina. A fare la tragica scoperta è stato un passante che stava facendo jogging e che ha dato l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini della polizia, i carabinieri e il pm Giuseppe Petrazzini, poi raggiunti dal medico ...

