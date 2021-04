Bitcoin e criptovalute: per Consob e Bankitalia c’è il rischio di perdere tutto l’investimento (Di giovedì 29 aprile 2021) Bitcoin e criptovalute tornano sotto i riflettori delle autorità di regolazione dei mercati e di difesa degli investitori. Questa volta a mettere in guardia contro i rischi del settore sono Consob e Bankitalia. Attraverso una comunicazione congiunta le istituzioni hanno così ricordato che non vi sono sicurezze in tali tipologie di attività. Ed anzi, chi decide di investire i propri risparmi deve essere consapevole dei forti rischi presenti in tali generi di attività. Con la conseguenza di poter perdere tutto il capitale utilizzato nell’operazione. La questione emerge con forza dopo il forte interesse che hanno suscitato tali asset nell’ultimo periodo. L’allarme dell’authority non sorprende se si tiene presente che prese di posizione simili erano state già adottate in passato da altre ... Leggi su notizieora (Di giovedì 29 aprile 2021)tornano sotto i riflettori delle autorità di regolazione dei mercati e di difesa degli investitori. Questa volta a mettere in guardia contro i rischi del settore sono. Attraverso una comunicazione congiunta le istituzioni hanno così ricordato che non vi sono sicurezze in tali tipologie di attività. Ed anzi, chi decide di investire i propri risparmi deve essere consapevole dei forti rischi presenti in tali generi di attività. Con la conseguenza di poteril capitale utilizzato nell’operazione. La questione emerge con forza dopo il forte interesse che hanno suscitato tali asset nell’ultimo periodo. L’allarme dell’authority non sorprende se si tiene presente che prese di posizione simili erano state già adottate in passato da altre ...

